LADISPOLI – Spettacoli teatrali, orchestre e saggi di danza: si punta anche sul sito archeologico della Grottaccia con il cartellone del Comune e dell’associazione La Valigia dell’Attore. “Ladispoli in danza” ha accompagnato il pubblico negli ultimi tre giorni. Domani ritorna la musica sul palco con “Notte d’estate” dell’orchestra Ieem mentre domenica 13 il “Live show” dell’Ottava nota, esibizione che verrà ripetuta anche il 18 luglio. Riflettori puntati su sabato 19, uno dei momenti clou con “Questa terrà un giorno sarà bellissima”, rappresentazione teatrale. «Sarà una serata speciale – interviene Leonardo Imperi, direttore artistico de La Valigia dell’Attore – perché dedicata alla mafia. Forse avremo un collegamento con Palermo. Il bilancio finora è positivo con 5mila presenze in questa prima parte estiva. Sono 28 gli appuntamenti in generale ma siamo ancora aperti». Il 20 si cambia pagina con “Che è successo a Zagaralo”. Cartellone ricco anche ad agosto con “Riskecciamo” (il giorno 2), “Roma in cinque minuti” (il 9), “Avete visto Luca” (il 16), “A riveder le stelle” (il 22) e a chiudere “Pasolini, l’uomo mercificato e omologato” (25 agosto). «Un’estate alla Grottaccia – parla Margherita Frappa, assessore alla Cultura – piena di musica, arte e spettacolo per valorizzare il talento del territorio. Una rassegna culturale importante che farà compagnia ai cittadini e ai villeggianti. Un calendario pieno di sorprese che affiancherà gli eventi in programma nella centrale piazza Rossellini, diventando parte integrante della kermesse organizzata dall’amministrazione comunale». Plauso anche a La valigia dell’Attore. «Ha già contribuito in maniera significativa alla fase propedeutica del progetto – aggiunge Frappa - curando il coordinamento delle varie serate. Siamo certi che, come nelle edizioni precedenti, saprà offrire un lavoro professionale, puntuale e appassionato, rappresentando un prezioso punto di riferimento per tutte le realtà artistiche e culturali coinvolte».

