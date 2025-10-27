TARQUINIA - Un fine settimana intenso e partecipato ha inaugurato “Prime pagine a colori”, la nuova sezione del festival “Pagine a colori” dedicata alla promozione della lettura per i bambini da 0 a 6 anni.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Dandelion aps e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), ha visto Tarquinia protagonista di due giornate all’insegna dei libri, del teatro e della condivisione. Il teatro comunale “Rossella Falk” ha registrato il tutto esaurito il 24 ottobre con lo spettacolo inaugurale “La libreria fantastica” del Teatro Verde di Roma.

In scena, una galleria di personaggi buffi e teneri: topini innamorati, gufi sapienti, alieni goffi, pecore insonni e orchetti stonati, che ha dato vita a un mondo dove le storie prendono forma tra canzoni, musica e libri illustrati.

Lo spettacolo, sospeso tra sogno e realtà, ha incantato grandi e piccoli, trasportando il pubblico in un’atmosfera magica e giocosa, ma anche capace di far riflettere sui piccoli e grandi problemi dell’infanzia.

Il 25 ottobre sono stati inaugurati due angoli di lettura dedicati ai più piccoli: la mattina presso l’asilo nido comunale, il pomeriggio alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, dove hanno partecipato la direttrice artistica di Pagine a colori Roberta Angeletti, le assessore comunali Monica Calzolari e Sara Corridoni, i consiglieri comunali Ernesto Cesarini e Roberta Piroli, la pediatra e referente di “Nati per leggere Lazio”, dottoressa Fernanda Melideo, il direttore della biblioteca comunale Luca Gufi, la referente dell’associazione Dandelion Valeria Peparello, oltre a docenti, genitori ed educatori.

All’asilo nido comunale, le educatrici potranno contare su un ambiente accogliente e stimolante, pensato per avvicinare i bambini ai libri in modo naturale e divertente.

Nella biblioteca comunale, invece, è stata allestita una stanza interamente dedicata alla fascia 0-6 anni: centinaia di libri esposti con le copertine ben visibili, tra cuscini, tappeti, pouf e sedute morbide per rendere la lettura un’esperienza di piacere e scoperta.

Nei prossimi mesi, al termine dei lavori di ampliamento della biblioteca, lo spazio dedicato alla letteratura per l’infanzia sarà ulteriormente raddoppiato.

Prime pagine a colori si fonda su una solida rete di collaborazioni tra istituzioni e realtà del territorio: il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association (ICWA), le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, la Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e la libreria La Vita Nova.

