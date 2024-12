TARQUINIA - E adesso c’è anche l’ordinanza. Dopo il via libera dell’amministrazione Giulivi alle riprese del film ”hollywoodiano” “In the hand of Dante”, diretto da Julian Schnabel e prodotto da Martin Scorsese (Indiana Production spa), con attori del calibro di Johnny Depp, Oscar Isaac, Jason Momoa, Gal Gadot e Gerard Butler, è arrivata anche l’ordinanza che disciplina la viabilità nel centro storico, dal 20 al 23 novembre.

Il comandante della Polizia locale Nicola Fortuna, nell’ordinanza 234, richiama la nota della produzione che “chiede l’accesso in alcune aree pedonali e il divieto di sosta in alcuni tratti stradali della città di Tarquinia dal 20 al 23 novembre 2023”.

Il documento tiene conto delle mutevoli esigenze connesse alla lavorazione del film, dovute a vari fattori non sempre prevedibili e della necessità, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del patrimonio stradale, prevedendo in alcune zone il divieto di transito e sosta temporaneo con rimozione forzata dei veicoli, inclusi veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

Nello specifico, è prevista la sosta vietata (a qualsiasi tipo di veicolo e con rimozione forzata inclusi veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria), dal 20-11-2023 al 23-11-2023 (comunque sino al termine delle riprese) in via di Porta Castello, dal civico n.35 sino all‘ intersezione con via Fontana Nuova; al parcheggio di viale B. Falgari, posto a circa ml 60 dall’intersezione con via Ripagretta direzione mare e via di Poggio Ranocchio.

Inoltre sosta vietata (a qualsiasi tipo di veicolo e con rimozione forzata, inclusi veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria), il 21-11-2023 (comunque sino al termine delle riprese) in via XX Settembre, tratto compreso tra via Roma e via Umberto I°.

Transito vietato, inoltre, a qualsiasi tipo di veicolo, il 21/22/23 novembre 2023 (comunque sino al termine delle riprese) in via di Porta Castello dal civico n.35 sino all‘ intersezione con via Fontana Nuova; via di Poggio Ranocchio.

Transito vietato, a qualsiasi tipo di veicolo, il 21 novembre 2023 dalle ore 13 sino al termine delle riprese in via XX Settembre, tratto compreso tra via Roma e via Umberto I°.

L’ordinanza prevede l’obbligo per la Indiana production spa di comunicare preventivamente alla sala operativa l’arco temporale e le targhe dei veicoli che dovranno accedere alle aree pedonali; il posizionamento della segnaletica verticale; garantire l’eventuale passaggio ai residenti e a ogni mezzo di soccorso e Polizia. Inoltre, i veicoli autorizzati dovranno procedere ad una velocità non superiore a dieci chilometri orari; i conducenti dei veicoli autorizzati a transitare hanno l’obbligo di dare la precedenza ai pedoni che transitano sull’area interessata, rallentando e, all’occorrenza, arrestando la marcia del veicolo stesso. Il posizionamento dei mezzi tecnici sulle aree destinate alla sosta, non dovranno in alcun modo ostacolare il transito regolare dei mezzi di soccorso e dei pubblici servizi.

I divieti e le limitazioni ovviamente escludono i veicoli a servizio della Indiana production spa, i veicoli della Polizia locale, delle Forze dell’ordine, degli enti di soccorso pubblico e privato e dei Vigili del fuoco, durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali in servizio d’emergenza.

Insomma, alla fine tutto è bene quel che finisce bene, dopo un polverone mediatico inutile, risolto a tavolino. A scatenare il caos, erano stati i tempi stretti di presentazione della richiesta da parte della produzione, con il sindaco Giulivi che ha richiamato al rispetto delle norme contenute nell'apposito regolamento comunale. Con pazienza, e buona volontà, in poco tempo l’accordo sui vari aspetti logistici, e non solo, è stato raggiunto. Sul buon esito della trattativa aveva presentato rassicurazioni anche lo stesso presidente della Regione Lazio Rocca.

Alla fine le riprese a Tarquinia si faranno. Restano solo sterili polemiche, costruite ad arte, e qualche risata in più, con una divertente parodia del marchese del Grillo di Alberto Sordi nei panni del sindaco Giulivi, con il video diventato virale e rimbalzato da telefono a telefono.

