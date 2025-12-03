TARQUINIA - Pillole di Psicologia" torna, dopo un weekend di pausa, con gli ultimi due incontri dedicati come sempre al benessere psico-fisico.

Nell'incontro di sabato 6 dicembre alle ore 17.00, presso la Sala Sacchetti, Palazzo dei Priori, Via dell’Archetto 4, la Dottoressa Claudia Rossetti, psicologa e psicoterapeuta, sarà affiancata dal Dott. Paolo Sbano, dermochirurgo, in un incontro dal titolo "Psicologia allo specchio: autostima e percezione di sé in chirurgia estetica." Quanto la nostra autostima può guidare la richiesta di un intervento estetico?

Come la percezione di sé e i mass media influenzano la nostra immagine? I due relatori, in uno scambio interattivo, risponderanno a queste e ad altre domande in un'ottica multidisciplinare e sistemica.

L'intero programma è stato realizzato in collaborazione con la Società Tarquiniense d'Arte e Storia, il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Lions Club. Ingresso libero. ©RIPRODUZIONE RISERVATA