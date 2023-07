TARQUINIA - Sono apparse le transenne all’ingresso del borgo delle Saline di Tarquinia, a seguito dell’ordinanza sindacale che vieta il transito veicolare e pedonale nell’area, per ragioni di tutela della incolumità pubblica.

Una ordinanza che sarebbe frutto di un’azione obbligata da parte del Comune, a seguito della perdurante incuria nella quale il Demanio avrebbe lasciato tutta l’area, tanto che sulla base della relazione della Polizia locale ci sarebbero diverse situazioni di pericolosità. L’ordinanza ha però lasciato molti interrogativi tra i cittadini di Tarquinia, come per esempio il destino del centro Ittiogenico dell’Università della Tuscia, chenel documento sindacale non viene menzionato, e che gode di autorizzazione diretta da parte del Demanio ad operare in loco. Tra i dubbi sollevati, anche quelli legati alla presenza o meno del trenino turistico che nel percorso previsto dovrebbe arrivare anche al borgo delle Saline.

