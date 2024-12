TARQUINIA - Tarquinia torna ad ospitare le semifinali delle Olimpiadi della Cultura, il concorso nazionale rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado. La giornata si aprirà oggi con i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Giulivi e proseguirà con lo svolgimento delle prove presso il teatro comunale Rossella Falk. Queste ultime si articoleranno in sei test a risposta multipla, che varieranno tra musica, scienze, educazione civica, letteratura, storia e arte. Tarquinia si prepara, pertanto, ad accogliere i tanti ragazzi che approderanno in città per partecipare al concorso e, a tal proposito, l’amministrazione comunale ha organizzato lo svolgimento di visite guidate che interesseranno sia il centro storico che il Museo nazionale etrusco. «Anche quest’anno Tarquinia è stata scelta per ospitare questo importante evento – dichiara il sindaco Giulivi - vedendo così riconfermata un’opportunità preziosa e stimolante che animerà vie e piazze. L’amministrazione comunale è orgogliosa di ospitare un’iniziativa che coltiva e promuove il talento nazionale e che, al tempo stesso, rappresenta una significativa occasione per promuovere il nostro territorio».

