TARQUINIA- “Festa dell’Unità, la tradizione che guarda al futuro”: questo è lo slogan che accompagna le feste dell’Unità 2025 che si stanno svolgendo nella provincia. Anche il Partito Democratico di Tarquinia ha deciso di seguire la tradizione nella scelta del luogo, ovvero piazzale Europa, dove il 12, 13 e 14 settembre prossimo invita tutti i simpatizzanti ad incontrarsi, abbandonando i social, per ritrovare il confronto e il dialogo con gli esponenti politici nazionali, provinciali e locali. La Festa, infatti, si aprirà con il saluto della segretaria locale Anna Maria Vinci e il segretario dei Giovani democratici Mattia Argentini. Seguirà l’intervento dell’europarlamentare Nicola Zingaretti sul tema “Cambiare l’Europa, alternative per l’Italia”. Seguirà poi l’incontro con i presidenti delle associazioni del Terzo Settore, realtà indispensabili per Tarquinia. Sabato 13 settembre alle 18 gli amministratori locali dialogheranno con i Giovani democratici di Tarquinia. Infine domenica 14 si comincerà alle 10 con una passeggiata tra i luoghi letterari del centro storico, mentre alle 18 “La provincia che vogliamo” sarà il tema dell’incontro con gli esponenti del Pd provinciale Manuela Benedetti, Alessandro Mazzoli, Alessandra Troncarelli, Enrico Panunzi. Ogni serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di tanti artisti tarquiniesi e non e da momenti conviviali.

