TARQUINIA - Tiziano Monti è tornato a vestire la maglia della nazionale italiana di paraciclismo, prendendo parte alla tappa della Coppa del Mondo disputata a Maniago nel fine settimana. Un ritorno in pista dopo lo stop della scorsa stagione a causa di problemi fisici alla spalla.

L’atleta tarquiniese nella prova a cronometro ha chiuso in ottava posizione, mentre nella gara in linea ha lottato fino ai 500 metri finali per salire sul podio, concludendo poi al settimo posto. Due risultati che testimoniano una condizione in ripresa e la capacità di competere ad alti livelli già al primo appuntamento internazionale del 2025. Il ciclista paralimpico parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti in programma nel prossimo fine settimana a Castagneto Carducci.

