TARQUINIA - Teatro comunale “Rossella Falk” gremito in ogni ordine di posto per ascoltare la criminologa Roberta Bruzzone. Con lei sul palco l’avvocata Luana Sciamanna. L’incontro ha consentito di approfondire i meccanismi della violenza psicologica, offrendo strumenti pratici per riconoscere i segnali di una relazione abusante e indicazioni su come agire per tutelarsi.

L’assessora alla Pubblica istruzione e alle politiche giovanili Sara Corridoni soddisfatta dell’evento: «Parlare di violenza di genere è una responsabilità collettiva che chiama in causa le istituzioni. Per questo abbiamo scelto due professionisti del settore - spiega - In primis la dottoressa Bruzzone che oltre al suo carisma, alla sua professionalità ha mostrato una particolare attenzione nell'ascoltare e incoraggiare ogni donna salita sul palco per un autografo, selfie o ringraziamento. Un sentito grazie alla dottoressa Sciamanna per il suo importante e professionale contributo.

Grazie al sindaco Francesco Sposetti per aver da subito abbracciato l' iniziativa e per averla sostenuta passo dopo passo. La sentita partecipazione dei cittadini è la dimostrazione che basta un sussurro per alzare la voce di chi spesso si sente disarmata o impotente».

L’evento è l'inizio di una serie di iniziative organizzate dall’amministrazione comunale, in programma, che riguarderanno tutta la cittadinanza con uno sguardo attento a particolari categorie.

