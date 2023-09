TARQUINIA - Tavolo sulla Civita: un incontro proficuo, all'insegna di idee e confronto tra Università Agraria di Tarquinia e Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti ed il paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.

L'iniziativa, suggerita mesi fa dal Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio Mario Crea, si è rivelata dunque portatrice di spunti su cui lavorare.

Il consigliere Fabio Gagni, affiancato dal presidente Alberto Tosoni, si è confrontato con la Soprintendente Margherita Eichberg, con la dottoressa Rossella Zaccagnini, con l'architetto Giuseppe Borzillo.

Con l’occasione sono stati anche donati prodotti tipici e mappe storiche di Corneto, in segno di buoni rapporti tra istituzioni. Il consigliere tarquiniese ha commentato: "Spesso si pensa alla Soprintendenza come ad una struttura lontana e distante dal territorio: niente di più falso. Avevo già avuto il piacere di rapportarmi per iscritto alle dottoresse Eichberg e Zaccagnini e all'architetto Borzillo su altri temi, trovando disponibilità ed apertura; nell'incontro a Palazzo Vipereschi ho avuto la conferma di questo atteggiamento, sperimentando professionisti competenti, preparati e disponibili, oltre che persone squisite».

«Siamo molto soddisfatti - ha aggiunto Gagni - di questo incontro e confidiamo di riuscire a concretizzare, nei prossimi mesi, quanto detto".

Il presidente Tosoni ha aggiunto: "La Civita è un patrimonio della collettività, ed ha ragione Gagni a pensare che debba essere una priorità da gestire a livello interistituzionale».

«Non possiamo - ha detto il presidente - limitarci a ricordarla nelle grandi occasioni di visita o negli eventi che saltuariamente vi si tengono. Sarà un percorso molto lungo, occorrerà pazienza e la massima collaborazione di tutti, ma sono certo che la determinazione dei miei consiglieri saprà essere foriera di risultati positivi".

