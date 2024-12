TARQUINIA - Nuovo iter per l’assegnazione della gestione dello Stabilimento balneare comunale per l’anno 2024.

Dopo il bando biennale scaduto la stagione scorsa per quest’anno il Comune di Tarquinia intende procedere con la procedura negoziata, senza quindi alcun bando, (art. 187 del D.lgs. n. 36/2023) per l’affidamento in gestione del servizio, «nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La decisione segue la delibera di giunta n. 24 del 21/02/2024. Le domande per partecipare alla procedura dovranno essere presentate entro il 15 aprile alle 17 esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Tarquinia Acquisti Telematici raggiungibile utilizzando il link https://tarquinia.acquistitelematici.it/#.

Il Comune di Tarquinia ha previsto per quest’anno la concessione della struttura dal primo maggio 2024 fino al 31 ottobre 2024. Il concessionario del servizio, dovrà avviare tutti i servizi necessari per la stagione balneare 2024: servizio spiaggia, bar-ristoro, cabine-spogliatoio, salvataggio sorveglianza e pronto soccorso, nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal regolamento regionale. Data la necessità di soddisfacimento di finalità sociali prevista anche dal Pua, il gestore affidatario dovrà assicurare “l’accessibilità all’arenile ai soggetti in condizioni di disabilità, mediante l’installazione di impianti per facilitare l’accesso e gli spostamenti in spiaggia, nonchè garantendo servizi per la balneazione specifici rivolti agli utenti portatori di handicap” e, nell’ambito delle opere di manutenzione di cui necessitano i servizi igienici della struttura, assumersi l’onore del “pieno ripristino dei servizi igienici, in particolare allestendo e garantendo la presenza di almeno un bagno destinato a disabili, con sanitari e spazi adeguati”.

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando un’offerta tecnica (che può far attribuire un massimo di 80 punti) e una economica al rialzo (massimo 20 punti) partendo dalla somma di 20.000 euro fissata dal disciplinare. Sul piano tecnico, invece, i criteri che assegnano punti sono la presenza di servizi ed attrezzature per portatori di handicap, l’attivazione di servizi aggiuntivi e progetti di attività di pulizia dell’arenile e di gestione della sicurezza della balneazione e sull’arenile, con la presenza di personale per l’assistenza medicalizzata per primo soccorso a mare e a terra.

La domanda può essere avanzata da ditte individuali, imprese o associazioni ed enti in forma singola o associata, comprese le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi. I requisiti prevedono l’aver realizzato nel triennio precedente 2021, 2022 e 2023 (o in alternativa nel periodo precedente all’emergenza pandemica da Covid 19, annualità 2017-2018-2019), un fatturato complessivo relativo al triennio per la gestione di servizi analoghi non inferiore ad € 150.000 euro iva esclusa, oltre all’aver ottenuto l’esperienza, nel triennio precedente 2021, 2022 e 2023 (o in alternativa nel periodo precedente all’emergenza pandemica da Covid 19, annualità 2017-2018-2019), di gestione di almeno un servizio analogo a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati per un periodo ininterrotto di 24 mesi.

L’augurio di molti tarquiniesi è che la struttura possa essere riqualificata nel più breve tempo possibile per permettere una frequentazione piacevole di uno dei tratti di spiaggia più frequentati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA