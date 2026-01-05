TARQUINIA – Sinistra Italiana a Tarquinia non riparte da zero, ma punta a valorizzare ciò che di buono è stato realizzato, per affrontare nuove sfide e non disperdere i risultati raggiunti. Lo spiega bene il segretario del circolo, Piero Rosati, che richiama una nota citazione di Massimo Troisi in “Ricomincio da tre”: “Quello ch’è stato, basta, ricomincio da tre”. “Da zero”. “Ah?” “Da zero, ricomincio da zero!” “Nossignore, ricomincio da...cioè...tre cose mi sono riuscite nella vita, perché devo perdere pure quelle? Devo ricominciare da zero? Da tre!” (Massimo Troisi, Ricomincio da tre, 1981).

«Da qui nasce l’invito a “ricominciare da tre”, scegliendo come pilastri la pace, l’ambiente e i diritti, temi centrali per il futuro della nostra comunità – spiega Rosati – Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 16,30, Sinistra Italiana inaugurerà la nuova sede del Circolo di Tarquinia “Luigi Daga”, in via Antica 37, che fin dall’inaugurazione sarà uno spazio aperto e disponibile per i cittadini che desiderano partecipare a incontri pubblici, gruppi di lavoro o momenti di confronto politico. L’evento stesso, infatti, sarà occasione di un convegno dal titolo “Ricominciamo da tre: fare politica per la pace, l’ambiente e i diritti nelle amministrazioni locali”, nel quale si analizzeranno le principali vicende che hanno caratterizzato il 2025 a Tarquinia e si discuteranno le implicazioni della recente manovra finanziaria, approvata il 30 dicembre, che comporta per il 2026 un drastico taglio delle entrate correnti dei Comuni».

Aprirà i lavori Piero Rosati, segretario del Circolo di Tarquinia “Luigi Daga”, dando il benvenuto ai partecipanti e presentando i relatori. Monica Calzolari, già assessora ai Beni culturali e paesaggistici, all’ambiente e al benessere animale del Comune di Tarquinia, condividerà la propria esperienza sulle politiche locali legate alla tutela del territorio, al benessere collettivo e alle pratiche virtuose per la valorizzazione del patrimonio culturale. Alessandra Zeppieri, consigliere regionale Lazio Polo Progressista, offrirà una prospettiva regionale sulle politiche progressiste, approfondendo il ruolo degli enti locali nella promozione dei diritti e della sostenibilità ambientale. Valeria Bruccola, segretaria Sinistra Italiana - Provincia di Viterbo, darà un quadro della situazione attuale nella provinciale delle prospettive future per il territorio. Maria Teresa Russo, coordinatrice Segreteria regionale Lazio, illustrerà le strategie regionali e il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Danilo Cosntino, segretario Sinistra Italiana - Regione Lazio, approfondirà il quadro regionale, soffermandosi sulle politiche di sinistra in materia di amministrazione locale.

Seguiranno gli interventi del pubblico e una discussione aperta, durante la quale i partecipanti potranno confrontarsi sulle tematiche affrontate negli interventi, condividendo idee, proposte e riflessioni.

Trarrà le conclusioni dell’incontro, Enrico Panini, responsabile nazionale Enti locali di Sinistra Italiana, che sintetizzerà i punti emersi, indicando possibili prospettive di lavoro per il futuro.

Al termine della discussione, sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco, per favorire ulteriori scambi di idee in un clima conviviale.

A seguire si terrà l’assemblea per il rinnovo degli organi direttivi del Circolo e l’apertura ufficiale del tesseramento per l’anno 2026.

