TARQUINIA - Sei incontri sulla natura, per meglio conoscerla, apprezzarla e difenderla. Si apre il 6 giugno alle 17,30 presso la sede dell’associazione Demos, in via Mazzini, la rassegna patrocinata dal Comune di Tarquinia, dall’associazione Demos e dall’Università Agraria. Al centro del primo incontro alberature cittadine, biodiversità e Pnrr a cura della colonnello Lorenza Colletti (carabiniera forestale).

«L'associazione artistica e culturale tarquiniese La Lestra organizza una serie d'incontri con esperti del settore sul tema del verde pubblico. – riferisce il presidente dell’associazione culturale “La Lestra”, Elio Ferrillo - La rassegna intitolata "Verde in città" vedrà tre appuntamenti a giugno e altrettanti si svolgeranno a settembre. La Lestra, ritenendo che la conservazione del paesaggio, la tutela dell'ambiente e la conservazione del patrimonio naturale siano fattori importanti della qualità della vita, intende con quest'iniziativa sensibilizzare la cittadinanza alla valorizzazione dell'ambiente”.

Gli incontri in programma si terranno presso la sede dell'associazione Demos 23 a Tarquinia, alle 17,30 secondo il seguente calendario: venerdì 6 giugno, Alberature cittadine, biodiversità e Pnrr a cura del Col. Lorenza Colletti dei Carabinieri forestali; venerdì 13 giugno Il progetto Ossigeno a cura del dott. Luca Scarnati, Arsial; venerdì 20 giugno, Microbioma degli alberi a cura della prof. Elena di Mattia dell'Università degli studi di Viterbo - La Tuscia, dipartimento Dafne. Gli incontri sono aperti al pubblico.

