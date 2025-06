TARQUINIA – Tarquinia, la capitale degli Etruschi, sempre di più nel nome dell’accessibilità e dell’inclusività: Tarquinia Turismo, l’innovativo sito web della città, inaugurato qualche anno fa, e che solo nell’ultimo anno ha collezionato ben tre milioni e duecentosettantamila impressions per un totale di ben centoquindicimila click provenienti da tutto il mondo, apre le sue “porte digitali” anche alla lingua spagnola.

I contenuti della piattaforma, che da anni contribuisce a condividere con i viaggiatori di tutto il mondo le bellezze e il patrimonio che la città riserva, sono disponibili da inizio anno anche in lingua spagnola, permettendo ad un pubblico sempre più vasto di fruitori di avere un’intera città e il suo patrimonio Unesco portata di smartphone.

Skylab Studios, che già anni fa si è occupata del restyling del sito web rendendolo semplice, intuitivo, elegante e soprattutto rintracciabile, ha recentemente contribuito alla realizzazione di una sezione del portale in lingua spagnola, accanto a quelle in lingua italiana e inglese.

«Questo passo, incentivato dall’amministrazione comunale protesa alla definizione di un progetto turistico per la città di Tarquinia che miri sempre più ad accrescerne la notorietà a livello mondiale –spiegano da Skylab Studios - permetterà così di far conoscere lo straordinario patrimonio Unesco di Tarquinia attraverso la lingua più parlata al mondo. L’upgrade è stato messo in atto a inizio anno per rispondere anche all’enorme richiesta di informazioni proprio nella lingua spagnola da parte del pubblico che stava per avvicinarsi al territorio per via del Giubileo».

«Il portale turistico tarquiniaturismo.com – aggiungono da Skylab – permette una promozione turistica a 360 gradi, che appare in tutta la sua efficienza già dalla homepage dove l’utente viene indirizzato a quattro differenti aree tematiche, dalle bellezze del centro storico di Tarquinia all’inconfondibile Necropoli etrusca, con un ulteriore focus su Mare e Natura. Un’intera sezione del web site ospita inoltre la rubrica Dove dormire e mangiare, ricca di suggerimenti, consigli e novità sugli eventi in città che saranno sempre aggiornati dall’ufficio turistico di Tarquinia»

L’aggiunta di un percorso in lingua spagnola all’interno di Tarquinia Turismo, che anticipa l’ideazione di ulteriori contenuti in diverse lingue straniere, si inserisce in un più ampio percorso di apertura e accoglienza, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile l’esperienza di visita, reale e digitale, della città di Tarquinia. «Sono state anche implementate tutte le principali operazioni previste per garantire l’accessibilità del sito Tarquinia Turismo, nel rispetto delle linee guida internazionali WCAG 2.1 e della normativa italiana in materia di accessibilità digitale – spiega Skylab Studios – Tra le azioni messe in atto: testi alternativi per le immagini, per rendere i contenuti visivi fruibili anche da utenti con disabilità visive, un contrasto cromatico ottimizzato per migliorare la leggibilità dei testi, la navigazione da tastiera pienamente supportata, per l’utilizzo del sito senza mouse e tutti i contenuti sempre accessibili, senza necessità di registrazione o login».

«Inoltre, – anticipano dalla strat up – verrà integrata una sidebar dedicata all’accessibilità, richiamabile tramite un pulsante sempre in evidenza su ogni pagina del sito. Questa funzionalità consentirà all’utente di personalizzare l’esperienza di navigazione attivando uno o più strumenti dedicati, utili per superare barriere legate a disabilità visive. Una scelta che guarda al futuro del turismo locale con una visione globale, valorizzando il patrimonio culturale attraverso strumenti semplici e inclusivi, capaci di abbattere le barriere linguistiche e culturali. Con questa nuova sezione in spagnolo, Tarquinia si racconta a un pubblico ancora più ampio, rafforzando la sua vocazione internazionale e riaffermandosi come meta ideale per chi cerca un viaggio indimenticabile, tra storia, arte, natura e ospitalità».

