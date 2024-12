TARQUINIA – Una ragazzina di quindici anni, per cause in corso d’accertamento, è stata morsa da un cane. E’ accaduto nel pomeriggio a Tarquinia. La ragazzina è stata azzannata ad un braccio ed avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato la ragazzina presso un ospedale di Roma. Sul caso indaga la Polizia. Secondo quanto appreso la ragazzina si trova ricoverata in prognosi riservata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA