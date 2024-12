TARQUINIA - Tarquinia pronta a diventare la capitale della magia con il ritorno di Back To Hogwarts, un evento dedicato a tutti i fan di Harry Potter. Una giornata speciale in cui la città sarà avvolta da un’atmosfera magica, rendendo omaggio alla saga di JK Rowling e regalando un’esperienza unica a grandi e piccini.

La giornata inizia con un appuntamento alla libreria caffè La Vita Nova, in via Giosuè Carducci, alle 10 del mattino. Qui, i partecipanti potranno vivere insieme la partenza ideale dell’Hogwarts Express. Alle 11 ci si sposterà alla Biblioteca comunale per la cerimonia di smistamento, dove il Cappello Parlante assegnerà grandi e piccini alle casate di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. Nel pomeriggio, dalle 17,30, prenderà il via uno spettacolo di lettura itinerante, partendo dalla libreria caffè e attraversando i luoghi più suggestivi di Tarquinia. I brani più significativi dei primi due volumi della saga faranno da guida, mentre una giuria selezionerà i migliori costumi per premiarli con buoni per l’acquisto di libri. ©RIPRODUZIONE RISERVATA