TARQUINIA - Con l’inizio del 2026 prende il via a Tarquinia il secondo tempo di Prime pagine a colori, che riparte dalla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, con un appuntamento dedicato alla lettura ad alta voce.

Venerdì 9 gennaio, alle 17, Alessia Racci Chini – autrice, narratrice, attrice e formatrice, membro Icwa – guiderà un incontro di formazione rivolto a educatori, insegnanti, bibliotecari, operatori culturali e genitori. Un laboratorio pensato come spazio di ascolto e di scoperta, in cui la lettura ad alta voce diventa gesto d’amore, presenza e cura.

La seconda parte di Prime pagine a colori continuerà fino a marzo con un calendario ricco e variegato, fatto di incontri di formazione, laboratori per bambine e bambini e percorsi esperienziali che intrecciano lettura ad alta voce, teatro, musica, corpo e immagini. Molti degli appuntamenti vedranno la collaborazione dell’Italian Children Writers Association (ICWA), la prima associazione italiana che unisce e sostiene gli autori di libri per ragazzi, e che è peraltro partner di questo progetto. In continuità ideale ma al di fuori della rassegna, Prime pagine a colori, dal 18 aprile al 20 maggio, la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” ospiterà la consueta mostra di illustrazioni rivolta al grande pubblico del festival Pagine a colori, a cominciare dai bambini e dalle bambine della scuola primaria e dell’Infanzia. A breve sarà comunicato il tema della mostra, che giunge alla 20ª edizione.

Incontri di formazione

Gli appuntamenti di formazione proseguiranno il 16 gennaio con Pina Irace – autrice, narratrice, attrice e formatrice, membro Icwa –, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del libro come “giocattolo poetico”, capace di generare esperienze creative e rafforzare il legame affettivo con la lettura. Il 23 gennaio sarà la volta di Elisa Vincenzi – autrice, narratrice, musicoterapista, formatrice e membro ICWA -, che proporrà un laboratorio esperienziale dedicato all’albo illustrato, declinato sia dal punto di vista teorico che pratico sugli aspetti del suono, della musica e del movimento. Il percorso di formazione si concluderà il 21 marzo con Susi Danesin – autrice, narratrice, attrice e formatrice -, che offrirà strumenti e spunti di riflessione per avvicinarsi ai silent book, libri che raccontano storie attraverso la forza delle immagini.

Laboratori per bambini 0-6 anni

Accanto alla formazione, grande spazio sarà riservato ai laboratori per i più piccoli (0-6 anni). Il 17 gennaio, Pina Irace condurrà due laboratori che intrecciano lettura e teatro. Il 23 e 24 gennaio, Elisa Vincenzi guiderà un’esperienza sonora e narrativa in cui parole, suoni e movimento si intrecciano. Il 31 gennaio e il 7 febbraio le educatrici di Pagine a colori terranno due laboratori: il primo ispirato al libro “Slurp” dell’illustratrice Gaia Stella (Fatatrac); il secondo basato sul libro “Colora la gente” dell’illustratrice Albertine (Fatatrac). Il 14 febbraio saranno i volontari di “Nati per Leggere” a proporre letture dedicate, e il 21 marzo Susi Danesin darà vita a un progetto di animazione alla lettura che utilizza esclusivamente le immagini per raccontare storie.

Una giornata speciale

A marzo, presso la Cittadella dell’associazione Semi di Pace, si terrà una giornata speciale con la consegna di kit per la lettura alle famiglie residenti a Tarquinia con bambini piccoli, per promuovere e sostenere la pratica della lettura condivisa.

Enti e patrocini

Prime pagine a colori è la sezione del festival Pagine a colori dedicata alla promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni, promossa dall’associazione Dandelion Aps e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell).

La manifestazione si fonda su una solida rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association (ICWA), le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e la libreria La Vita Nova.

