TARQUINIA – E’ stato colto da un improvviso malore il 50enne Mario Bellucci, molto conosciuto in città per essere stato uno dei camerieri più capaci del territorio. In molti lo hanno conosciuto tra i tavoli dei ristoranti più rinomati del litorale, come quelli di Gradinoro a Tarquinia Lido, ma non solo.

Mario Bellucci era anche il figlio del defunto Filiberto Bellucci, presidente dell’Avad, l’associazione di volontari per l’assistenza ai disabili e l’accoglienza di persone provenienti da aree svantaggiate, oggi presieduta da Paolo Bellucci, fratello di Mario.

Da qualche anno Mario era entrato a far parte della grande famiglia della Sant’Isidoro, l’azienda vitivinicola di Tarquinia presso la quale lavorava. Stamane i colleghi lo attendevano al lavoro, ma una telefonata ha spezzato per sempre il suo arrivo presso la cantina situata lungo la provinciale porto Clementino.

Tanti amici e conoscenti hanno voluto ricordare Mario Bellucci con un pensiero o una fotografia sui social.

Il sindaco Alessandro Giulivi esprime il cordoglio della città di Tarquinia: «Una notizia drammatica e inaspettata che ha sconvolto l’intera comunità cittadina. Mario sarà sempre ricordato con sincero affetto da tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. In questo momento di dolore, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale giungano alla sua famiglia ed ai suoi cari i sentimenti di sincera e commossa vicinanza».

Alla sorella Antonella, a Paolo e a tutta la famiglia di Mario giungano le condoglianze anche della nostra redazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA