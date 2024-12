TARQUINIA - E’ partito oggi il controllo elettronico degli accessi nelle aree pedonali istituite al Lido di Tarquinia secondo le recenti modifiche apportate dalla neo amministrazione Sposetti.

Tra le ordinanze varate dalla giunta Sposetti lo scorso martedì 23 luglio c’è infatti anche quella (la numero 113) relativa alla modifica delle giornate e degli orari dell’area pedonale urbana su lungomare dei Tirreni e Lungomare dei Giardini al Lido di Tarquinia.

Obiettivo dell’amministrazione Sposetti è quello di «mettere in atto azioni volte alla promozione dell’effettiva valorizzazione del territorio comunale, quale principale luogo di identità e aggregazione della città, consentendone la piena fruizione sia degli spazi sia delle attività commerciali, con l’intento di perfezionare e migliorare la prevalente percorribilità veicolare di alcune strade».

A tale scopo, a seguito di un attento monitoraggio dei flussi veicolari e dell'affluenza turistica - spiega l’ordinanza - «è emersa la necessità di provvedere ad una modifica delle giornate e degli orari di attivazione dell’Apu «al fine di garantire l’incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l’ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale».

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA N. 79 DEL 21-05- 2022 L’amministrazione ha pertanto disposto la modifica dell’ordinanza del 2022 (21 maggio) prevedendo la rimodulazione delle giornate e degli orari in via sperimentale con limitazioni variabili e un varco principale.

LE AREE PEDONALI URBANE (A.P.U.) INDIVIDUATE: Le Apu individuate sono su Lungomare dei Tirreni, nell’area racchiusa dall’intersezione di via di Porto Clementino con piazza delle Naiadi, con il varco posizionato in prossimità di via di Porto Clementino intersezione Lungomare dei Tirreni; e su Lungomare dei Giardini, nell’area racchiusa dall’intersezione di piazza delle Naiadi con via di Cristoforo Colombo, e il varco posizionato in prossimità dell’intersezione di piazza delle Naiadi.

TRANSITO Nelle Apu il transito è consentito solo ai veicoli autorizzati «secondo il disciplinare relativo alla regolamentazione delle Apu con varchi elettronici per lettura targa e controllo degli accessi per il rilascio di autorizzazione di transito nell’Apu, approvato il 19 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni». Per i veicoli non autorizzati l’orario in cui vige l’Apu, con divieto di transito, è il seguente: Lungomare dei Tirreni e lungomare dei Giardini con inizio negli anni a seguire dal 15 marzo e con fine il 30 settembre di ogni anno tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 2.

DEROGHE Vista la particolare affluenza turistica e l’intensa presenza pedonale che si verifica nel periodo estivo, i veicoli che avranno libero accesso in deroga saranno: i veicoli a servizio di persone invalide; veicoli delle Forze dell’ordine, mezzi di soccorso; veicoli dei Vigili del fuoco; velocipedi; autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori autorizzati dei residenti/domiciliati di immobili solamente per recarsi all’interno delle proprie rimesse debitamente autorizzate (passo carrabile) «dietro rilascio di pass, usando la massima cautela in orari consoni, viste e tenuto conto delle condizioni dell’affluenza pedonale nell’area, in cui sia possibile garantire la sicurezza di tutti gli utenti, i velocipedi, veicoli a braccia e quelli a trazione animale e altri veicoli a condizioni che preventivamente abbiano segnalato le targhe al Comando di Polizia locale». I titolari di autocarri e mezzi d’opera, che effettuano interventi edili e/o impiantistici, all’interno delle A.P.U, potranno comunicare entro 48 dall’accesso, la targa del proprio mezzo tramite il titolare della ditta, utilizzando i canali dedicati pubblicizzati sul sito istituzionale (email per transito in deroga in Area Pedonale); al momento della comunicazione del transito si dovrà specificare targa e tipologia del veicolo. Nella comunicazione si dovrà specificare gli estremi del titolo autorizzatorio dei lavori (Dia, Permesso a Costruire e/o ogni altro titolo comprovante la necessità dell’accesso).

DEROGHE SPECIALI Per cerimonie, funerali, traslochi, riprese fotografiche o cinematografiche, nonché per operatori di stampa e agenzie immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc., a seguito di specifica dichiarazione, potrà essere concesso, a cura del Comando di Polizia Locale, il transito temporaneo, previa comunicazione delle date di ingresso e delle targhe dei veicoli interessati.

Entro le 48 ore successive all’accesso-transito nelle Aree Pedonali Urbane, tramite comunicazione al Comando di Polizia Locale, esclusivamente attraverso le modalità indicate nel sito istituzionale, ovvero per email dedicata, potranno essere sanate alcune situazioni: accesso effettuato per comprovata emergenza documentata; accesso comprovato per ditte o aziende che effettuano lavori ed interventi urgenti indifferibili o consegne a domicilio. Eventuali casistiche residuali verranno valutate singolarmente dal Comando di Polizia locale.

VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO Sono esclusi dal divieto i velocipedi, i veicoli a braccia e quelli a trazione animale e i veicoli sotto elencati a condizioni che preventivamente abbiano segnalato le targhe al Comando di Polizia Locale: i veicoli per la pulizia meccanizzata e per la raccolta rifiuti delle strade poste in A.P.U; i mezzi di soccorso; i veicoli di servizio nell’ambito dei compiti d’istituto dei Corpi di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e degli altri Corpi Armati dello Stato, i veicoli degli Istituti di Vigilanza; i veicoli per trasporto valori; i veicoli attrezzati per la rimozione forzata e soccorso stradale; NCC e Taxi, previa comunicazione della targa del veicolo da parte della stazione Taxi o della società preposta a cui il mezzo è associato, che attesti l’avvenuta chiamata in servizio, da effettuarsi entro le 48 ore successive al transito, tramite i canali dedicati (email per aree pedonali); carri funebri; veicoli in possesso al Comune di Tarquinia, nonché veicoli di servizio del trasporto pubblico urbano; Scuolabus, Segnaletica Stradale nell'espletamento dei propri servizi e mezzi del TPL.

«La Polizia Locale e la forza pubblica durante l’espletamento dei servizi di polizia stradale,- riporta l’ordinanza - stante il carattere anche sperimentale del provvedimento, potranno regolamentare la circolazione, ai sensi degli artt. n. 38 e n. 43 del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285; modificare i limiti indicati nella presente ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant’altro utile per garantire la sicurezza stradale. L’ordinanza avrà efficacia con l’installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del Comune di Tarquinia, per diverso interesse dell’amministrazione sopraggiunto successivamente all’emissione della stessa o per inosservanza anche parziale, delle prescrizioni previste e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale».

