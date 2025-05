TARQUINIA - Il Palio dell’Anello è pronto a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi e simbolici. Questa sera, venerdì 30 maggio alle 21,30, piazza Giacomo Matteotti farà da cornice alla suggestiva cerimonia del giuramento e della benedizione dei cavalieri e alla proclamazione, da parte del sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, dell’apertura ufficiale dell’inizio delle sfide tra le contrade.

La serata prenderà il via con un corteo storico a piedi, che partirà da piazza Cavour per raggiungere il palazzo comunale. I capitani delle contrade, accompagnati dalle rispettive dame in abiti storici, presteranno solenne giuramento davanti alla cittadinanza e riceveranno la benedizione, rinnovando lo spirito di lealtà e passione che anima la manifestazione.

Ad arricchire l’evento sarà l’esibizione del gruppo storico Spadaccini di Soriano nel Cimino, che proporrà uno spettacolo rievocativo capace di trasportare il pubblico in un’atmosfera d’altri tempi.

