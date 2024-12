TARQUINIA – Conferme ma anche novità inaspettate nella composizione della nuova giunta varata dal neo sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti che ha firmato il decreto di nomina e conferimento delle deleghe agli assessori.

Come previsto, Enrico Leoni (225 preferenze) sarà vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e ai servizi cimiteriali.

Siederà in giunta anche Sandro Celli (189voti) nominato assessore ai Lavori pubblici e alla manutenzione, all’igiene e al verde urbano e allo sport. I due consiglieri eletti del Pd lasceranno quindi il posto in consiglio comunale ai primi due non eletti della stessa lista: Tiziana Castignani (128) e Angelo Zacchei (127).

Sara Corridoni (Civitas), prima dei non eletti dopo Alberto Blasi (151) e Giovanni Ciurluini (149), sarà assessora alla Pubblica istruzione; Andrea Andreani del M5S sarà invece assessore alle Attività produttive, al commercio e all’artigianato, al bilancio e all’innovazione lasciando il posto in consiglio a Roberta Piroli (109), prima dei non eletti dopo Andreani (140) e Cesarini (132).

Ad aggiudicarsi l’altra quota rosa è stata Alleanza Verdi sinistra con Monica Calzolari che sarà assessora alle Aree archeologiche, alla biblioteca comunale e all’archivio storico.

«Una squadra coesa, competente, capace di affrontare le sfide che abbiamo dinanzi e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e ci hanno premiato alle elezioni –il commento del primo cittadino Francesco Sposetti -. Lavoreremo tutti insieme, di concerto con i consiglieri comunali, per il bene di Tarquinia e per dare forma e sostanza al cambiamento che i cittadini ci hanno chiesto rispetto al recente passato. Al momento, rimarranno di mia competenza alcune deleghe, tra cui l’urbanistica e la cultura”.

Alla luce delle nomine degli assessori, risulta modificato il consiglio comunale che pertanto, salvo rinunce, sarà così composto:

10 CONSIGLIERI IN MAGGIORANZA:

5 per il Pd: Patrizia Giorgini (177), Emanuele Scomparin 8156), Alice Battellocchi (134), Tiziana Castingnani (128) e Angelo Zacchei (127)

2 per la lista Civitas:Alberto Blasi (151) e Giovanni Ciurluini (149)

2 per il Movimento cinque stelle: Ernesto Cesarini (132)e Roberta Piroli (109)

1 per Alleanza verdi e sinistra: Piero Rosati (46)

6 CONSIGLIERI ALL’OPPOSIZIONE:

L’ex sindaco Alessandro Giulivi ha lasciato l’incarico, al suo posto entra Federica Guiducci della Lista Futura, Betsi Zacchei e Luigi Serafini di Fdi; Renato Bacciardi (candidato sindaco), Alberto Tosoni (Tarquinia Città aperta) e Martina Tosoni (candidata sindaco lista Tarquinia insieme).

