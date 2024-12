TARQUINIA - Cambia la viabilità in occasione dei festeggiamenti nel quartiere San Martino a Tarquinia. Il transito e la sosta saranno vietati a qualsiasi tipo di veicolo, in piazza San Martino, con rimozione forzata, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, nella giornata di sabato, 9 novembre e domenica 10 novembre. La sosta sarà vietata dalle 14 alle 20 del 10 novembre in via Antica, tra piazza San Martino e via San Pancrazio; via San Pancrazio, tra via Antica e via San Martino; via San Martino; piazza della Tribuna; via dell’Orfanotrofio, tra piazza della Tribuna e vicolo Segreto; vicolo Segreto. Nelle stesse vie la circolazione sarà sospesa solo durante il passaggio del corteo.

La preparazione alla festa prevede anche sabato il triduo al Duomo, con rosario e messa giornaliera e per la giornata di oggi un torneo di burraco presso il Camping Tuscia Tirrenica.

Domenica invece torna in piazza la tradizione, grazie al comitato di quartiere e alla parrocchia dei Santi Margherita e Martino, guidata da monsignor Antonio Pyznar. La giornata inizia alle 10 con una messa nella storica chiesa di San Martino, seguita dai giochi in piazza organizzati dagli scout di Tarquinia, che portano avanti un’antica tradizione amata da giovani e anziani. Il pomeriggio è dedicato ai giochi e allo sport: dalle 14, piazza San Martino si anima con la gimkana in bici organizzata dalla Polisportiva Tarquinia, seguita dal tiro alla fune, il gioco delle pignatte e lo street basket del Basket Pegaso. Per tutta la giornata sarà attiva una pesca di beneficenza, mentre alle 16 la Santa Messa Solenne e la Processione vedranno sfilare la statua di San Martino per le vie del Terziere del Poggio, accompagnata dalla Banda G. Setaccioli. Il presidente del Comitato San Martino Carlo Cecchelin ricorda come questa festa unisca la città in un pomeriggio di allegria e semplicità. La festa si chiude con il tradizionale albero della cuccagna, ricco di premi, alle 17,30, con una distribuzione gratuita di caldarroste e vino. I fondi raccolti durante la giornata andranno alla parrocchia per la ristrutturazione della chiesa.

