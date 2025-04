TARQUINIA – Marcello Silvestri guida d’eccezione della mostra "sacra. ecologia dentro" nel pomeriggio di Pasqua. L’artista, uno dei maggiori interpreti, a livello internazionale, dei testi sacri, accompagnerà, domenica 20 aprile, dalle 16.30, i visitatori presso l’auditorium San Pancrazio in un percorso di scoperta e riflessione invitandoli a riflettere sulla sacralità della natura attraverso le opere in esposizione, che offrono molteplici spunti di meditazione su uno dei temi a lui cari, quello dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento, della cui evoluzione è stato oculato spettatore nel totale disinteresse sociale, fin dai primi anni Sessanta. Nata da intensi scambi di idee con Philippe Daverio, Gianluca Marziani e con la curatrice Lia Beltrami, la mostra si dispiega attraverso la contemplazione dei quattro elementi (aria, acqua, terra, fuoco), avvelenati appunto dalle speculazioni e dall’indifferenza dell’uomo, e si ispira con nostalgica visione al Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi. “Nelle parole del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi troviamo la porta per entrare nel mondo artistico di Marcello Silvestri”, sottolinea Beltrami, curatrice, responsabile e ideatrice del laboratorio aperto "Emotions to generate change" per il Dicastero per la comunicazione e il Dicastero per lo sviluppo integrale del Vaticano. L’esposizione è inserita nell'ambito di dello stesso progetto vaticano, in “Buongiorno ceramica”, nel Premio città di Tarquinia “Luciano Marziano – Vasco Palombini”. Promossa e organizzata dalla Società tarquiniense d'arte e storia (Stas), da Sara Silvestri e da Lia Beltrami, curatrice della mostra e del catalogo, l'esposizione gode del sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Tarquinia, della fondazione Cariciv e della Bcc Roma ed è patrocinata dall'Associazione italiana città della ceramica (Aicc).

