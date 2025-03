TARQUINIA - «Con soddisfazione, accolgo la proroga del prestito della preziosa tavola».

Lo afferma il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, a seguito della comunicazione inviata dal direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia Vincenzo Bellelli sul prolungamento fino al 5 maggio della mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi”.

«La Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi - prosegue il primo cittadino - rappresenta un simbolo straordinario della città e della sua storia. La possibilità di ammirarla in un contesto così prestigioso, come quello del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, è un onore per la comunità e per tutti gli amanti dell’arte.

Ringrazio le Gallerie Nazionali Barberini Corsini per la disponibilità e il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, nella figura del direttore Bellelli, per aver lavorato all’estensione della mostra».

©RIPRODUZIONE RISERVATA