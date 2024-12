TARQUINIA - Modifica della viabilità per l’evento “Io pittore per caso” e “Le piazzette in fermento”. Per consentire lo svolgimento nel centro storico delle due manifestazioni l’amministrazione comunale ha predisposto la modificata dell’orario di attivazione della Ztl con anticipazione alle 13; la modifica dell’orario di attivazione dell’aera pedonale urbana di corso Vittorio Emanuele con anticipazione alle 13; e il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dalle 18 del 5 ottobre alle 2 del giorno successivo in piazza Giuseppe Verdi (piazza d’Erba).