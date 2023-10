TARQUINIA - Hanno ricominciato a rubare. Sono tornati puntuali, come ogni anno, i ladri “con destrezza” che si appostano fuori dai supermercati per cercare di rubare denaro agli ignari cittadini alle prese con la spesa. Sempre invariato il modus operandi: bloccano i passanti con la scusa che è caduto qualcosa - chiavi, sigarette, portafogli, denaro, occhiali - magari li fermano anche dopo che sono entrati in macchina, e li invitano a guardare bene a terra. Il tempo di scendere dall’auto per prendere quell’oggetto, che ovviamente non c’è, e di rientrare in macchina che già non si trova più niente nella borsa lasciata incustodita solo per un attimo. Sparito tutto il denaro. I casi registrati sono già diversi. E’ accaduto nei giorni scorsi fuori da un esercizio commerciale nella zona artigianale di Tarquinia, con la vittima che ha presentato denuncia presso i carabinieri ai quali si erano già rivolte altre persone. Le vittime dei furti con destrezza in genere vengono scelte tra le persone di maggiore età, con riflessi più lenti, ma anche tra persone meno anziane che molte volte non si capacitano di come ladri e ladre riescano in pochi istanti a sottrarre denaro, catenine, telefoni e tutto quanto abbia un valore.

