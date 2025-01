TARQUINIA - Il presidente dell'Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti ha ricevuto un premio dalla Polizia locale di Tarquinia nel corso della Festa di San Sebastiano, patrono delle polizie locali d'Italia.

Nella sala consiliare del Comune di Tarquinia, il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti ha ricevuto un premio da parte del comandante della Polizia locale dottor Nicola Fortuna.

L'evento si è svolto nel corso della cerimonia di giuramento di nuovi agenti della Polizia locale, con i ringraziamenti alle autorità locali, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile, in occasione della Festa di San Sebastiano patrono delle polizie locali d'Italia. Presenti il sindaco Francesco Sposetti, gli assessori, consiglieri comunali e don Augusto Baldini.

Per l'Università Agraria, insieme al presidente Alberto Riglietti, anche il vicepresidente Marcello Maneschi e gli assessori Claudia Rossi e Alessandro Sacripanti. Il presidente Riglietti ha ringraziato il comandante della Polizia locale Nicola Fortuna e il sindaco Francesco Sposetti per la lodevole iniziativa che ha coinvolto anche le scuole, per una divulgazione consapevole della sicurezza sul territorio.

