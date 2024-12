TARQUINIA - «Ciao a tutti, mi chiamo Stella ho 16 anni e frequento il terzo turistico all' IISS Cardarelli di Tarquinia. Sin da piccola ho sempre avuto la passione per la musica e in particolare per il canto. Il brano si intitola "In bilico ": parla dell'adolescenza, delle sensazioni che essa scatena in noi ragazzi, come le insicurezze, le paure ma anche i primi amori. Buon ascolto». La giovane cantautrice di Tarquinia Stella Sabbatini lancia l’appello social a sostenerla per il contest musicale Massimo Ascolto. E Tarquinia è pronta a fare la sua parte.

«Votiamo la tarquiniese Stella Sabbatini e facciamole vincere il contest musicale Massimo Ascolto - afferma Fabio Gagni di Se ami Tarquinia - La cantautrice tarquiniese, giovanissima ma con un gran talento, ha scritto in prima persona il testo della canzone e la sua partecipazione a questo concorso nazionale legato al Festival dei Giovani deve unirci tutti nel sostenerla», prosegue il rappresentante del network SeAmiTarquinia che, su segnalazione di Irene Gagni, invita tutti quanti a dedicare un minuto del proprio tempo a votare la concittadina, giovane promessa della musica. Il link per votarla è: https://festivaldeigiovani.it/component/k2/stella-sabbatini.html A raccontare la storia di Stella al network è stata lei stessa: «Ho partecipato con la scuola ad un PCTO dal titolo "Massimo Ascolto": è un contest per giovani musicisti, autori musicali e cantanti. Perchè questa scelta? Ho sempre avuto la passione per la musica e il canto: a trasmettermela è stata mia nonna... Studio canto presso la scuola di musica Sonus di Tarquinia. La musica mi fa volare ed evadere dalla quotidianità: per me è vita. Ho scelto di realizzare e inviare un brano scritto da me dal titolo "In bilico ", che parla della adolescenza e delle emozioni che essa scatena in noi giovani. Nel caso in cui io riceva un numero considerevole di voti, avrò la possibilità di partecipare alla finale del "Festival dei giovani" che si terrà a Gaeta dal 17 al 19 aprile 2024. Il mio pezzo potrà essere votato fino a mercoledì 27 marzo. Afrettatevi. Ringrazio tutti per la possibilità che mi state donando». Da Fabio Gagni e dal network SeAmiTarquinia l'invito è forte e obbligatorio: forza tarquiniesi, sosteniamo Stella e facciamola diventare la nostra Stella».

