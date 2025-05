TARQUINIA - Domenica 11 maggio, grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, il Comune di Tarquinia e l'associazione Amici delle Tombe Dipinte di Tarquinia, è prevista un’apertura straordinaria di due tombe etrusche: la Tomba dei Vasi Dipinti e la Tomba del Vecchio.

Il programma prevede due turni di visita, con partenza alle 15.30 e alle 17, dall’area di sosta Antica Fornace (strada provinciale Monterozzi). Dal punto di ritrovo, i partecipanti raggiungeranno le tombe con una piacevole passeggiata di circa venti minuti nella suggestiva campagna tarquiniese. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

Un’occasione imperdibile, inserita nel programma del festival Paesaggi dell’Arte, per scoprire da vicino la bellezza e il mistero dell’arte funeraria etrusca. Paesaggi dell’Arte è un progetto finanziato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, dalla Regione Lazio – Direzione Cultura e Politiche Giovanili, ai sensi del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo, dalla Fondazione Cariciv, con la collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale.

La direzione artistica è affidata al produttore e archeomusicologo Emiliano Li Castro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’InfoPoint di Tarquinia (Barriera San Giusto), chiamando il numero 0766-849282 oppure scrivendo una mail all’indirizzo: turismotarquinia@gmail.com.

