TARQUINIA – Prosegue anche a luglio “Librando”, la rassegna letteraria promossa dall’assessorato alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, in collaborazione con UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria e la Libreria La Vita Nova.

Il primo appuntamento è in programma per mercoledì 2 luglio, alle 18, presso lo stabilimento balneare Tibidabo, a Tarquinia Lido.

Ospite della serata sarà Massimiliano Vucetich, ex ufficiale dei Carabinieri, che presenterà il suo nuovo libro: “Contro i giganti. Da Calciopoli a lady Asl, dalla P3 a Consip e allo stadio della Roma. Le più importanti indagini sui colletti bianchi”, pubblicato da PaperFIRST nel 2025.

A condurre e moderare l’incontro sarà Stefano Tienforti, direttore di “Lextra News”, con interventi del giornalista del Messaggero”, Stefano Pettinari.

Con oltre vent’anni di servizio nell’Arma, Vucetich ha coordinato il reparto del Nucleo Investigativo di Roma specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione.

Attualmente in congedo, dal 2024 è consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Nel volume, l’autore ripercorre dall’interno alcune delle inchieste giudiziarie più complesse e significative degli ultimi vent’anni: da Calciopoli alla sanità romana, dal caso Consip alla loggia P3, fino alle vicende legate allo stadio della Roma.

Un racconto diretto e coinvolgente, tra pedinamenti, intercettazioni, riunioni investigative e resistenze istituzionali, che offre uno sguardo crudo e realistico sul lavoro degli inquirenti e sulle dinamiche della giustizia italiana.

Non mancano spunti di riflessione – anche critici – sulle recenti riforme in materia di giustizia promosse dal governo Meloni, in particolare per quanto riguarda le indagini sui reati contro la pubblica amministrazione.

Per informazioni è possibile chiamare la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” allo 0766 849284 o lo stabilimento Tibidabo allo 0766 868888.

