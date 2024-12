TARQUINIA – Incidente intorno alle 16,30 lungo la strada provinciale Porto Clementino a Tarquinia, all’altezza dell’istituto superiore Vincenzo Cardarelli.

Per cause in corso d’accertamento, una macchina Range Rover si è scontrata con una Renault Clio mentre percorreva la strada in direzione Lido.

Non si conoscono ancora i particolari dell’incidente. Secondo una prima sommaria ricostruzione, sembrerebbe essersi trattato di un tamponamento. L’autista della Range Rover avrebbe perso il controllo della macchina, forse per un guasto ai freni. La Renault Clio colpita nella parte posteriore ha arrestato la sua corsa all’altezza dell’istituto scolastico superiore, dopo una carambola e un testacoda. Il Range Rover avrebbe invece proseguito la sua corsa senza freni per altre decine di metri, fino a fermarsi all’altezza dello svincolo per la stazione ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, gli agenti della Polizia locale e la Polizia di Stato.

Tre sarebbero le persone rimaste ferite, trasferite presso l’ospedale di Tarquinia per gli accertamenti del caso. Una quarta persona sarebbe rimasta illesa.

Traffico ancora rallentato lungo l’arteria. Impegnative le operazioni per liberare le persone dalle macchine, entrambe accartocciate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA