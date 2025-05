TARQUINIA - Tarquinia incanta Dubai all’Arabian Travel Market 2025. Un viaggio tra storia, innovazione e bellezza: Tarquinia, insieme agli altri patrimoni Unesco della Regione Lazio, sono stati protagonisti all’Atm di Dubai, la prestigiosa fiera internazionale del turismo, grazie a Skylab studio srl , che ha portato il meglio delle proprie esperienze immersive per raccontare le meraviglie del territorio. Con l’applicazione “La Regione Lazio in realtà virtuale” i visitatori della fiera hanno ammirato, Roma, Tivoli, le faggete dei Monti Cimini e il cuore etrusco di Tarquinia e Cerveteri. È stato presentato in anteprima il progetto “Sulle tracce di Sant’Agostino”, un libretto interattivo che unisce spiritualità e innovazione con contenuti multimediali, realtà aumentata, videoguide in Lis e personaggi animati per i più piccoli, realizzato per la Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia e ideato per indagare la storia del Santo di Ippona e il suo passaggio nel territorio laziale. Per il ritorno della Madonna di Filippo Lippi a Tarquinia è stato realizzato un tour virtuale dello studiolo del Cardinale Vitelleschi e una riproduzione tattile del dipinto, per un’arte davvero inclusiva. E per finire un viaggio immersivo nella Necropoli etrusca.

