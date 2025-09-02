TARQUINIA - Grande successo a Tarquinia per la nuova edizione di “Back to Hogwarts”, la giornata interamente dedicata alla saga di Harry Potter che si è svolta lunedì 1° settembre 2025. L’evento, gratuito e aperto a tutti, ha animato il centro storico dalla mattina alla sera, richiamando centinaia di bambini, ragazzi e adulti appassionati del celebre universo creato da J.K. Rowling.

La manifestazione è stata organizzata da lextra.news e dalla Libreria Caffè La Vita Nova, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione del Centro di Aggregazione Giovanile, di Arte Ritmica Tarquinia e del gruppo teatrale Troppo Forti.

La giornata si è aperta con la partenza simbolica per Hogwarts presso la Libreria La Vita Nova, per poi proseguire con la cerimonia di smistamento nella Biblioteca Comunale, dove il Cappello Parlante ha assegnato le quattro case di Hogwarts a oltre cento bambini.

Nel pomeriggio, alle 17.30, il pubblico ha seguito il percorso itinerante “Non Serpeverde, non Serpeverde!”, una lettura animata nelle vie del centro storico che ha ripercorso alcune delle scene più amate della saga, con attori e figuranti in costume a stretto contatto con gli spettatori.

Il centro storico ha fatto da cornice a un vero e proprio scenario magico: vetrine allestite a tema, locali che hanno proposto pietanze e bevande ispirate al mondo dei maghi, e tantissimi partecipanti in costume premiati da una giuria per l’originalità.

Grande curiosità ha suscitato la novità del 2025, il laboratorio di pozioni promosso dalla Libreria La Vita Nova, che ha arricchito un programma già fitto di iniziative. L’appuntamento conferma così Tarquinia come punto di riferimento unico nel Centro Italia per appassionati e famiglie legati al mondo di Harry Potter.

