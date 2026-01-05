TARQUINIA – Al teatro “Rossella Falk”, la stagione promossa dal Comune di Tarquinia con Atcl Lazio apre il nuovo anno con la commedia “Gin Game” del drammaturgo statunitense Donald L. Coburn.

Domenica 11 gennaio 2026, alle 18, Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi porteranno in scena un’opera di straordinaria vivacità emotiva in cui il senso di solitudine di due anziani signori ospiti nella stessa casa di riposo, Walter e Fonsia, si intreccia con una intelligente ilarità. Entrambi sembrano non avere altri amici e cominciano a frequentarsi.

Weller, burbero e tenero si offre di insegnare a Fonsia a giocare a gin rummy. Fonsia impara velocemente e Weller non riesce a vincere una singola partita, un fatto che comincia a urtare l'uomo. Mentre giocano, i due cominciano a parlare delle proprie vite e le conversazioni, come il gioco, si trasformano presto in una fiera competizione per umiliare l'altro esponendo entrambi a debolezze e umiliazioni per i rispettivi fallimenti.

Due solitudini che si incontrano in un crescendo di piccole menzogne e sincere confessioni che creano una grande occasione per divertire il pubblico e offrire uno spettacolo con una profonda portata poetica.

La regia è firmata da Gianpiero Francese, per una produzione Opera Prima. I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint, online sul sito eventi.archeoares.it o al botteghino del teatro “Rossella Falk” (piazza Cavour) aperto due ore prima dell’inizio.

©riproduzione riservata