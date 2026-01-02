TARQUINIA - Martedì 6 gennaio 2026, il centro storico di Tarquinia si animerà con “Corri per la Befana”, la tradizionale manifestazione dedicata ai più piccoli che da oltre tre decenni unisce sport e solidarietà nella mattinata dell’Epifania. L’appuntamento è fissato per le 10,30 a piazza Giacomo Matteotti, dove si terranno le iscrizioni alla corsa non competitiva riservata ai bambini da 0 a 12 anni. La partenza è prevista alle 11,30, con un percorso attraverso le suggestive vie del centro storico.

L’evento, organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con l’Atletica ‘90 Tarquinia, rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport, l’aggregazione sociale e lo spirito di comunità tra le giovani generazioni, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Solidarietà in primo piano

Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alla Croce rossa Italiana - sezione di Tarquinia, confermando la forte vocazione solidale della manifestazione. Ogni partecipante riceverà un simpatico premio - un giocattolo - all’arrivo, a testimonianza dell’impegno degli organizzatori nel rendere questa giornata memorabile per tutti i bambini.

La Befana dei Vigili del fuoco

A coronare la mattinata, alle 12, il tradizionale e atteso momento della Befana dei Vigili del fuoco, che scenderà dalla torre dell’orologio del palazzo comunale per salutare tutti i bambini presenti, regalando emozioni e magia ai piccoli e alle loro famiglie.

La buona riuscita dell’evento è resa possibile grazie alla collaborazione dei volontari di Croce rossa italiana – sezione di Tarquinia, Protezione civile, Aeopc e delle forze dell’ordine, che garantiranno la sicurezza e il corretto svolgimento dell’iniziativa.

