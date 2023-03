Cronaca

Tarquinia: è morta Germana Ferrari, moglie del grande artista Sebastian Matta

Le esequie saranno celebrate sabato alle 9,30 nella Chiesa dell’Annunziata in via Marcantonio Barbarigo. La consorte dell'ultimo dei surrealisti, curatrice delle sue mostre in tutto il mondo, sarà tumulata presso l'ex convento dei padri Passionisti Il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi esprime profondo cordoglio alla famiglia.