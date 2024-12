CIVITAVECCHIA – Poteva finire in tragedia la notte brava di un nutrito numero di giovanissimi civitavecchiesi, che alle 3 si sono fronteggiati a suon di pugni e calci.

Tutto è accaduto a largo Galli tra domenica e lunedì: la miccia si è accesa come sempre per futili motivi e dalle parole si è passati alle mani. I dettagli dell’accaduto sono ancora tutti da definire, l’unica cosa certa è che al loro arrivo sul posto i Carabinieri si sono trovati difronte a una scena apocalittica: oltre venti ragazzi, molti di loro minorenni, si stavano picchiando selvaggiamente. La vista delle divise ha scatenato un fuggi fuggi generale, con due giovani (uno maggiorenne e uno minorenne) che sono rimasti per terra sanguinanti.

Entrambi sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale. I militari dell’Arma stanno indagando sull’accaduto, avvalendosi dell’aiuto delle telecamere di videosorveglianza che questa volta hanno ripreso tutto.

Un lavoro complicato, che va ad aggiungersi a quello già in piedi per una lite scoppiata invece al De Santis proprio durante i festeggiamenti di Santa Fermina. Quattro persone, tra cui alcuni minorenni, si sono affrontate violentemente e nel corso della lite sarebbe spuntato fuori anche un coltello. Per consentire alle autoradio dei Carabinieri di raggiungere rapidamente il posto, la processione della Patrona è stata interrotta all’altezza di corso Marconi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA