SANTA MARINELLA - La città di Santa Marinella continua ad essere meta di vip. Stavolta ad essere immortalata sul litorale di Santa Marinella, nel noto hotel ristorante Villa Delle Palme, è stata Alba Parietti in presenza del compagno Fabio Adami e di amici, tra i quali Francesca Ferrone e Antonia Dell’Atte. Il litorale di Santa Marinella è spesso meta di personaggi dello spettacolo che dalla capitale si riversano a pochi chilometri dalla città per trascorrere qualche ora all’aria aperta e in riva al mare. Tra i più assidui frequentatori, l’ex capitano della Roma Francesco Totti che ama intrattenersi al ristornate ai piedi del castello di Santa Severa “L’isola del pescatore”.