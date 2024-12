TARQUINIA - Si è aperta una settimana importante per la città che porterà in primo piano il nome di Tarquinia in occasione della 75esima edizione della mostra mercato delle macchine agricole in programma nel weekend. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio il territorio tornerà a celebrare l'innovazione e la tradizione dell'agricoltura italiana con uno degli eventi fieristici più importanti del centro Italia. Insieme alle macchine agricole tante attività e attrazioni collaterali tra artigianato, enogastronomia, musica, show cooking e divertimento per i più piccoli. Una bella anteprima della “Mo.Me.Ma” è attesa per domani, mercoledì primo maggio, con il mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato in viale dei Tritoni, il mercato e l'apertura dell'area food in viale Mediterraneo e il concerto dei Doppio senso, cover band di Vasco Rossi, alle 17 in piazza dei Tritoni. Un’anteprima in attesa dell’inaugurazione ufficiale dell’evento fieristico previsto per il 3 maggio, la Mostra mercato macchine agricole scalda quindi i motori per la Festa dei lavoratori, con una giornata all’insegna dell’artigianato, dell’antiquariato, del buon cibo e della musica di qualità. Per i collezionisti, gli appassionati dell’antiquariato e artigianato e curiosi, l’appuntamento è dalle 8 alle 20 a viale dei Tritoni, con i banchi degli operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design, che proporranno un’ampia vetrina di articoli, tra cui mobili di diverse epoche, ceramiche, oggetti d'arredo, bigiotteria d’epoca, dipinti, stampe, libri, giocattoli e rigatterie varie. Il tradizionale mercato settimanale si animerà dalle 8 alle 19, lungo viale dei Navigatori. Su viale dei Tritoni, dalle 10 alle 22, aprirà lo spazio dedicato alla gastronomia, un luogo dove incontrarsi e gustare le eccellenze dello street food. Sul grande palco di piazza dei Tritoni, la cover band tarquiniese di Vasco Rossi Doppio Senso, alle 17,30, aprirà il programma dei concerti della fiera con un’esibizione da non perdere, in cui saranno proposti e interpretati i più grandi successi del rocker di Zocca. Giunta alla 75esima edizione, la Mostra mercato macchine agricole è organizzata dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia, con il patrocinio del Misaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), della Regione Lazio, dell’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio), della Provincia di Viterbo. La rassegna vede la partecipazione del Biodistretto della Maremma etrusca e monti della Tolfa, di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e delle organizzazioni di categoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA