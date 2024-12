CERVETERI - Era in campo a difendere la porta dell’Etrurians, in Prima categoria, quando ha squillato il telefono in panchina perché la fidanzata Giorgia, incinta, è dovuta correre in ospedale con le contrazioni. Yuri Rasicci, portiere 26enne, ha lasciato subito il rettangolo verde di Rignano Flaminio, dove era in programma la penultima giornata di campionato, per raggiungerla al Fatebenefratelli di Roma riuscendo ad assistere anche al parto. E così è nato il piccolo Niccolò tra l’emozione di tutti quanti, anche dei compagni, del mister e della società gialloviola. «Una grande emozione - confida lo stesso Yuri dopo il lieto evento - siamo davvero felici e pronti ad essere genitori. Ero davvero frastornato quando mi hanno chiamato, ho raggiunto subito Giorgia in sala parto e sono riuscito ad assistere alla nascita di nostro figlio Niccolò».

