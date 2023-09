TARQUINIA – Tarquinia in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’imprenditrice Fiorella Attanasi. La comunità di Tarquinia in queste ore è sotto choc per la tragica notizia che toglie al territorio una imprenditrice capace e amata, titolare del noto stabilimento balneare Gravisca, al Lido di Tarquinia.

Lavoratrice infaticabile, Fiorella Attanasi ha visto crescere intere generazioni di giovani, non solo di Tarquinia ma di tutta la provincia di Viterbo; ragazzi, poi divenuti adulti, che immancabilmente si davano e continuano a darsi ogni estate appuntamento nello stabilimento più vip del litorale.

Le coppe gelato del Gravisca hanno fatto e continuano a fare la storia del Lido di Tarquinia, e non da meno è la pizza, perché Fiorella ricercava sempre il massimo in ogni cosa che faceva.

Meticolosa, precisa, attenta ad ogni particolare, Fiorella Attanasi riusciva a passare dalle “urla” dietro le quinte, nei momenti di massima pressione lavorativa, a sinceri e immediati sorrisi ai suoi tanti affezionati clienti, anche dopo ore di estenuante lavoro.

Ordine e pulizia, erano le sue parole d’ordine. Di lei mancherà soprattutto la grande professionalità al servizio della qualità; un grande esempio di tenacia e dedizione anche per chi, lavorando con lei, ha potuto apprendere i segreti del mestiere.

Messaggi di cordoglio sui social: “Hai deciso di andartene così – c’è chi ha sritto – all' improvviso ...in una calda serata di fine estate...lasciando tutti senza parole....consapevoli che il Gravisca ...senza di te...non sarà più lo stesso...non sarà più quella grande famiglia con cui ho passato intere estati...perché mancherai tu ...la colonna portante...la mamma e l'amica di tutti noi...con te se ne va un pezzo di cuore. Ciao mia cara Fiorella Attanasi ...non dimenticherò mai il tuo affetto ..i tuoi consigli...le nostre chiacchierate...ma già so che mancherai tanto a tutte le persone che ti hanno conosciuto e voluto bene”.

Ai figli Germana e Simone, al marito Lorenzo, al fratello Franco e ai parenti e amici giungano le condoglianze anche della nostra redazione.