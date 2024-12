TARQUINIA - Cambiare il sistema turistico di Tarquinia, dal ricco patrimonio storico, artistico, culturale alla valorizzazione del Lido.

Questo l’obiettivo dei due workshop curati da Adriana Miotto, Ceo di Just Good Tourism, e Paolo Grigolli, manager di destinazione già attivo in Trentino e Veneto che si terranno, il 2 e 3 ottobre, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, nell’ambito di un percorso formativo per operatori turistici.

Il 2 ottobre, dalle 14,30 alle 17,30, si parlerà di turismo culturale e del cambio dei paradigmi, con la presentazione di nuovi prodotti ed esperienze legate a questo settore: buone pratiche, idee, spunti e sarà presentata un’analisi sul superamento dei modelli di gestione.

Il 3 ottobre, dalle 9,30 alle 12,30, il focus sarà sul Lido e su quali possono essere le opportunità di sviluppo legate a un percorso condiviso con gli imprenditori del settore ricettivo per migliorare i servizi della principale località costiera di Tarquinia.

