TARQUINIA - Continua il ciclo di incontri dell'associazione culturale La Lestra, dal titolo "Pensare chiaro in un mondo confuso", pensato per stimolare una riflessione e un dibattito sui temi più attuali della Scienza e della percezione di essa nella società. Venerdì 5 dicembre, nella sede dell'Associazione, l'astrofisica Elisabetta De Angelis ci parlerà di alcune attività dell'Istituto nazionale di astrofisica e di programmi di esplorazione spaziale dell'Agenzia spaziale europea, in particolare del progetto Bepi Colombo, in viaggio verso il pianeta Mercurio. Venerdì 12 dicembre, nella biblioteca comunale di Tarquinia, Anna Lisa Bonfranceschi e Antonino Michienzi, due giornalisti scientifici, partendo da casi concreti e attuali di disinformazione, discuteranno della formazione della conoscenza scientifica e della comunicazione della scienza.

