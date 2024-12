TARQUINIA – Incidente stamane poco dopo le 9 in via delle Croci -via IV Novembre, all’altezza delle scuole elementari.

Una donna, per cause in corso d’accertamento, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Il fatto è accaduto mentre il semaforo, fatto installare dalla precedente amministrazione Giulivi, risultava lampeggiante, in quanto disattivato dall’attuale giunta Sposetti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza per prestare le prime cure alla donna, poi trasportata presso il vicino ospedale., fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’incrocio è da sempre teatro di incidenti, e per tale motivo l’allora sindaco Alessandro Giulivi aveva fatto installare il semaforo.

