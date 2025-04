TARQUINIA – Dopo l’inaugurazione di ieri, oggi venerdì 11 aprile alla Stas a partire dalle ore 9.30 si svolgeranno le relazioni dei docenti universitari, il tema del workshop verterà su Luci ed ombre di una vita nell’epistolario cardarelliano: «Io la vita l’ho castigata vivendola». L’incontro prevede il saluto della dirigente scolastica Laura Piroli, della presidente della Stas dottoressa Alessandra Sileoni, modera la referente del Certame, professoressa Anna Maria Vinci. Si inizierà alle 9.30 con il critico letterario Fabio Canessa con Un estraneo, un sopraffatto,un sorpassato: autoritratto da aristocratico perdente in un mondo di plebei. A seguire alle 10.10 il prof. Carlo Serafini (Unitus Vt) su Le lettere a Sibilla Aleramo.

Alle 10.50 Paolo Procaccioli Da regina a ancella. Fortuna e destini della lettera prima e dopo Cardarelli. Seguirà una breve pausa, poi alle 11.50 spazio alla poesia con Laura Pugno, la famosa poetessa interverrà su La mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea. Nel pomeriggio alle ore 15,30 prevista una visita guidata su La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il Cardinale Vitelleschi a cura di Francesco Rotatori. Durante questa mattinata gli studenti saranno impegnati nel Certame e domani 12 aprile verranno decretati i vincitori.

«E’ con grande emozione e profondo rispetto che ieri abbiamo dato inizio al nostro Certame Cardarelliano, un evento che celebra la figura e l’opera di Vincenzo Cardarelli, uno dei poeti più raffinati e intensi della nostra letteratura. Cardarelli, con la sua parola limpida e intensa, ha saputo raccontare la bellezza e la malinconia della vita, indagando con profondità i sentimenti umani e il legame con il tempo che passa. – riferisce la dirigente scolastica Laura Piroli - Questa competizione non è solo un’occasione per ricordarlo, ma anche un'opportunità per tutti gli studenti di immergersi nella sua opera, di confrontarvi con i suoi versi e di riflettere sul valore della letteratura come strumento di conoscenza e crescita personale. Un sentito ringraziamento va alle delegazioni presenti di studenti, la loro presenza e quella dei docenti arricchisce e valorizza ancora di più la nostra iniziativa”.

La referente del progetto è la professoressa Anna Maria Vinci, fanno parte della Commissione organizzatrice: Stefania Sabbatini, Claudia Piastra, Laura Federici, Sabrina Subrizi, Federico Fabiani, Francesco Rotatori. La commissione di valutazione degli elaborati degli studenti è composta da tutti professori universitari: il presidente Tiziano Torresi, Paolo Marini, Pietro Riga, Daniela Mangione, Fabio Canessa (critico letterario). La dirigente Laura Piroli ringrazia gli sponsor che hanno reso è possibile la manifestazione ed i Dirigenti Scolastici delle scuole partecipanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA