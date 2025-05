TARQUINIA - Sarà il 24 maggio la data in cui Tarquinia si trasformerà in una favola: è stato infatti riprogrammato per il penultimo sabato del mese l'evento "Tarquinia Paese delle Meraviglie: Alice E Le Sue Avventure". La prima partenza, da via Umberto I, sarà alle 17 e la seconda alle 18:30.

La trasformazione della città in un enorme set fantastico pieno di personaggi stravaganti è stata solo posticipata, dunque, facendo salire ancor di più la febbre dell'attesa. Gli organizzatori stanno sfruttando queste settimane per rendere ancora più belle ed ampie le scenografie, che vedranno la città riempirsi di colori, forme ed elementi vivaci ed allegri, mentre attori ed atleti con sontuosi costumi e travestimenti creeranno una fiaba che sicuramente sarà indimenticabile. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Tarquinia e dalle Associazioni Pro Loco e Viva Tarquinia, con la collaborazione attiva di molti commercianti, dell’ASD City Ballet, dell’associazione Corte dei Miracoli, del Centro di Aggregazione Giovanile e del network Se Ami Tarquinia.

