TARQUINIA – Si avvia alla conclusione “Tarquinia Deliziosa – La Fabbrica di Cioccolato”, la kermesse natalizia che ha animato il centro storico di Tarquinia con laboratori, degustazioni e appuntamenti dedicati al mondo del cacao e della pasticceria artigianale.

L’ultimo appuntamento in programma è fissato per domenica 4 gennaio, alle 16.00, presso l’Ex Monte di Pietà – Palazzo Comunale (piazza Matteotti), con il laboratorio “La Foresta Nera”, dedicato a uno dei grandi classici della pasticceria al cioccolato.



Un grande classico tra tecnica, gusto e racconto



Protagonista dell’incontro sarà la chef Sara Torresi, consulente e docente di pasticceria, che guiderà il pubblico alla scoperta della Foresta Nera, tra storia, struttura del dolce, equilibrio degli ingredienti e attenzione ai processi produttivi.

Il laboratorio proporrà un approccio divulgativo ma rigoroso, pensato per accompagnare i partecipanti nella comprensione delle tecniche e delle scelte che rendono questo dessert un’icona senza tempo.



La chef Sara Torresi



Con una formazione scientifica in Scienze e Tecnologie Agroalimentari e un dottorato di ricerca in Biotecnologie degli Alimenti, Sara Torresi ha costruito nel tempo un profilo professionale che unisce rigore tecnico, esperienza pratica e capacità didattica.

Attiva da anni nella formazione e nella consulenza, collabora con laboratori di pasticceria, ristoranti e aziende, occupandosi di sviluppo ricette, formazione tecnica e ottimizzazione dei processi, in Italia e all’estero. Il suo lavoro si distingue per l’attenzione alla qualità delle materie prime e alla riproducibilità dei risultati, rendendo accessibili anche le preparazioni più complesse.



Un finale coerente per una rassegna dedicata al cioccolato



L’appuntamento del 4 gennaio rappresenta la chiusura ideale di un percorso che ha visto grande partecipazione di famiglie, bambini e appassionati, confermando la capacità di Tarquinia Deliziosa di unire gusto, cultura gastronomica e socialità in un’atmosfera accogliente e curata.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Viva Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio e di Arsial, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione della Pro Loco Tarquinia. L’evento è a numero chiuso e prevede prenotazione obbligatoria presso l’Infopoint Tarquinia al numero 0766 849 282.

