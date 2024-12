TARQUINIA - Primi provvedimenti del neo sindaco Francesco Sposetti indirizzati a rivoluzionare la ztl nel territorio di Tarquinia, rispetto a come era stata predisposta dal precedente sindaco Alessandro Giulivi.

REVOCA DELL’AREA PEDONALE IN PIAZZA SODERINI Nel centro storico, la neo giunta di centrosinistra ha deliberato la revoca della delibera di giunta precedente (n. 13 del 31/01/2024 ) e conseguentemente dell’area pedonale urbana tra piazza Soderini, vicolo Soderini, via Vitelleschi (tratto compreso tra via G. Bruno e piazza Soderini)e via G. Setaccioli. Un provvedimento che si inquadrerebbe nell’ottica di «dover opportunamente valutare la corretta funzionalità delle Apu». «L’area pedonale in questione non si ritiene apporti miglioramento nella gestione della viabilità all’interno del centro storico - si legge nel documento -, oltre al fatto che «non è stata mai attivata con ordinanza dirigenziale conseguente alla sua istituzione e all’approvazione del relativo disciplinare».

REVOCA APU VIA VECCHIA DELLA STAZIONE La giunta Sposetti ha deliberato anche di revocare, in via sperimentale, l’area pedonale urbana in via Vecchia della Stazione (nel tratto compreso tra l’intersezione della strada provinciale Porto Clementino e il civico 30) «valutando l’impatto sulla circolazione della stessa e riservandosi la possibilità di adottare ogni correttivo utile. «Via Vecchia della Stazione - è riportato nella delibera - essendo una parallela alla principale arteria stradale (SP Porto Clementino), che congiunge il centro di Tarquinia a Tarquinia Lido può consentire, revocando l'area pedonale e quindi riaprendola al transito veicolare in via sperimentale, a tutti gli utenti, il decongestionamento del traffico diretto verso il litorale, problema particolarmente sentito durante il periodo estivo ma persistente durante tutto l’anno».

MODIFICA ORARI CORSO V. EMANUELE La giunta ha previsto anche la modifica, in via sperimentale, degli orari di attivazione dell’area pedonale urbana di Corso Vittorio Emanuele con conseguente divieto di transito ai non autorizzati secondo le seguenti modalità: giorni feriali dalle ore 20 alle ore 4; e giorni prefestivi dalle ore 20 alle ore 24; giorni festivi dalle ore 00:00 alle ore 4 del primo giorno feriale. Il provvedimento implica la modifica e l’integrazione al disciplinare approvato con delibera, n. 219 del 29/11/2021 e ss. mm. con le variazioni.

Secondo le intenzioni della giunta Sposetti l’obiettivo sarebbe quello di «migliorare la viabilità nel centro storico di Tarquinia, sia consentendo una più agevole fruizione dei servizi ivi presenti, sia permettendo di giungere agevolmente in piazza Matteotti».

REVOCA APU IN PIAZZA MATTEOTTI La giunta Sposetti ha deliberato inoltre la revoca dell’area pedonale urbana, con conseguente divieto di transito ai non autorizzati di Piazza Giacomo Matteotti, (tratto compreso tra via dell’Orfanotrofio e piazza Nazionale/piazza Trento e Trieste), valutando l’impatto sulla circolazione e riservandosi la possibilità di adottare ogni correttivo utile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA