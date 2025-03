TARQUINIA - Un emozionante e bellissimo concerto lirico andato in scena nel piccolo teatro di Santa Croce con tanti giovani talenti del canto lirico del Conservatorio dell’Aquila accompagnati dal meraviglioso suono dell’antico pianoforte restaurato e donato al teatro dal Club due anni fa grazie alle sapienti mani e alla passione di Gianni Menci.

Il Lions Club di Tarquinia ha voluto offrire questo spettacolo dedicato al Maestro Iacolenna in presenza dei suoi familiari per raccogliere fondi per il restauro della pavimentazione della Chiesa di San Giovanni, ottenendo un successo di pubblico e di generosità inaspettati.

Un altro importante service proposto dal club che ha fuso cultura e territorio. Parole di grande apprezzamento da parte del sindaco Francesco Sposetti che ha seguito la serata con grande entusiasmo insieme alla consorte Eleonora Santi.

«Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato entusiasti della serata - commenta la dottoressa Laura Voccia - soprattutto grazie alla presidente Roberta Ranucci che ha saputo ancora una volta organizzare magistralmente un evento di tale rilievo, confortata anche dalla presenza del nostro impeccabile cerimoniere Fabio Fiorelli».

