TARQUINIA – Tutto pronto a Tarquinia per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Palio dell’Anello e la Rievocazione Storica delle Contrade, in programma dal 30 maggio al 1° giugno 2025. Tre giorni ricchi di eventi che animeranno la città etrusca all’insegna della cultura, dello spettacolo e della passione per la tradizione. La manifestazione è promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Società Tarquiniense d'arte e storia, la Pro loco Tarquinia, l’Associazione Pro Tarquinia e l’Asd Palio dell’Anello – Tarquinia e ha il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, dell’Istituto Centrale Patrimonio Immateriale, della Fitetrec Ante, di Medieval Italy e dell’Associazione Rievocazioni Storiche Lazio.

"Con l'approvazione del regolamento da parte del consiglio comunale, nella seduta del 30 aprile, l’intero evento è stato formalmente riconosciuto come manifestazione identitaria della nostra città – dichiara il presidente del consiglio comunale Alberto Blasi -. Si tratta di un passaggio importante, che valorizza il legame profondo tra la comunità e le sue tradizioni, e che conferisce all'iniziativa un ruolo centrale nel panorama culturale di Tarquinia”.

Il programma si aprirà venerdì 30 maggio, alle 17:30, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, con il convegno di presentazione dal titolo: “Identità e tradizione: le prospettive per il Palio dell’Anello”, un momento di confronto sul valore culturale dell’evento. In serata, alle 21:30, in piazza Giacomo Matteotti, si terrà la cerimonia del giuramento e la benedizione dei cavalieri, seguita dallo spettacolo del celebre Gruppo Storico Spadaccini di Soriano nel Cimino.

Sabato 31 maggio, alle 18:30, le vie e le piazze del centro storico saranno animate dal grande corteo storico, con la partecipazione delle contrade in abiti d’epoca e decine di figuranti, in una rievocazione capace di incantare grandi e piccoli.

Il momento più sentito arriverà domenica 1° giugno, alle 16:00, con lo svolgimento del Palio dell’Anello presso il campo sportivo “Giuseppe Cardoni”. I cavalieri delle 10 contrade in gara si sfideranno in una prova di coraggio, destrezza e abilità.

A seguire, la sfilata di rientro dal campo sportivo al centro storico e, alle 20:30 in piazza Cavour, la cerimonia di premiazione ufficiale della contrada vincitrice, tra applausi, celebrazioni e un grande coinvolgimento popolare.

